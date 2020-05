POL-ESW: Pressebericht 04.05.2020

Polizei Eschwege

Sachbeschädigung an Pkw; schaden 250 Euro; Polizei sucht Zeugen

In der Zeit von Samstagabend 19.00 Uhr bis Sonntagmittag 13.00 Uhr haben Unbekannte im Schützengraben in Eschwege einen Pkw beschädigt. Die Täter nahmen sich einen roten Opel Zafira vor, der ordnungsgemäß in einer Parkbucht Höhe Schützengraben Haus Nr. 1 geparkt stand, und zerstörten den Spiegel auf der Beifahrerseite. Dadurch entstand ein Schaden von 250 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 056751/925-0 entgegen.

Autofahrer beschädigt Straßennamensschild; 300 Euro Schaden

Am Sonntagmorgen gegen 10.00 Uhr beschädigte ein 47-jähriger Autofahrer aus Schimberg beim Ausparken in Niederdünzebach ein Straßennamensschild. Dadurch entstand sowohl geringfügiger Schaden an dem Schild in Höhe von 100 Euro, als auch an dem Fahrzeug in Höhe von 200 Euro. Der Vorfall geschah an der Einmündung Quentelstraße / Auer Straße.

Polizei Eschwege ermittelt gegen 16-Jährigen wegen Körperverletzung und Anbau von Cannabis

In der Nacht von Sonntag auf Montag musste die Polizei von Eschwege gegen 00.40 Uhr nach Bad Sooden-Allendorf in den Lindenweg ausrücken, nachdem ein 16-Jähriger mit seiner Mutter aneinandergeraten war. Der junge Mann hatte nach einer verbalen Auseinandersetzung letztlich zugeschlagen und seine Mutter dabei leicht verletzt. Im Anschluss hatte der 16-Jährige dann zunächst die Wohnung verlassen. Die Beamten, die zur Schlichtung des Streits anrückten, stellten im Zimmer des 16-Jährigen zwei illegale Cannabispflanzen sicher, die offenbar der Auslöser des Streits gewesen waren. Die Polizei ermittelt nun gegen den 16-Jährigen u.a. wegen Körperverletzung und dem illegalen Anbau von Betäubungsmitteln.

Polizei Hessisch Lichtenau

Einbruch in Bürogebäude; Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Einbrecher unterwegs gewesen und brachen zwischen 22.50 Uhr und 00.15 Uhr in ein Bürogebäude in der Daimlerstraße in Hessisch Lichtenau ein. Die Täter verschafften sich im Erdgeschoss gewaltsam Zutritt zu dem Bürogebäude einer Holzhandlung und durchsuchten im Gebäudeinneren mehrere Räume. Die Täter stahlen u.a. Bargeld und Werkzeuge im Wert von 500 Euro und richteten durch den Einbruch einen Sachschaden von etwa 2000 Euro an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

