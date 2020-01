Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen/Schönwald) Drei Einbrüche ohne Beute 26.01.2020, 02 Uhr bis 08 Uhr

St. Georgen/Schönwald (ots)

Gleich drei Einbrüche in der Nacht zum Montag dürften auf das Konto ein und desselben Täters oder möglicherweise gar einer Täterbande gehen. Eine aufgebrochene Terrassentür eines Hotels in Schönwald zeugte am Morgen von einem unbefugten Zutritt ungebetener Gäste in den Speisesaal. Im Rezeptionsbereich und im Büro wurden Schubladen durchwühlt, aber nach ersten Feststellungen des Anzeigeerstatters jedoch nichts gestohlen. Ein ähnliches Bild an einem Gebäude in der Brigachstraße in St. Georgen, in dem sich ein Restaurant befindet. Dort wurde ein Fenster aufgebrochen. Im Inneren wurden ebenfalls Schubladen und die Theke durchwühlt, aber auch hier fehlt vermutlich nichts. Dasselbe Schicksal ereilte auch das Tennisheim in St. Georgen. Dieses bekam ebenfalls ungebetenen nächtlichen Besuch. Über ein brachial aufgehebeltes Fenster stiegen die Täter ins Vereinsheim. Ob tatsächlich dort etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Der verursachte Schaden an den Gebäuden dürfte jedenfalls mehrere Hundert Euro betragen. Von dem oder den Tätern fehlt jede Spur.

