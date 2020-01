Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Vor der Kontrollstelle geflüchtet 26.1.2020, 03.15 Uhr

Konstanz (ots)

Unmittelbar vor einer Routine-Kontrollstelle der Polizei in der Max-Stromeyer-Straße hat am frühen Sonntagmorgen ein Fahrer eines Smart urplötzlich umgedreht. Da dies den Beamten verdächtig vorkam, nahmen sie die Verfolgung auf. Wenig später fanden sie den Kleinwagen herrenlos mit eingeschaltetem Licht und geöffnetem Fenster am Parkplatz des Wollmatinger Bahnhofs. Dort trafen sie auch auf einen allein an der Haltestelle sitzenden Mann, bei dem es sich um den mutmaßlichen 31-jähriger Fahrer des Kleinwagens handelte. Er war zum einen alkoholisiert und hatte zum anderen auch keinen Führerschein. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann den Kleinwagen gefahren hatte und bei der Kontrolle nicht erwischt werden wollte.Sie ermittelt nun wegen Trunkenheit am Steuer.

