Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen) 5000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall

VS-Villingen (ots)

Zwei beschädigte Autos mit insgesamt rund 5000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Sonntagabend, kurz vor 18 Uhr, an der Kreuzung Bahnhofstraße, Bickenstraße und Schwenninger Straße ereignet hat. Ein 48-jähriger Mann wollte die Kreuzung bei ausgeschalteter Ampelanlage - von der Bahnhofstraße kommend - geradeaus in Richtung Friedrichstraße überqueren. Hierbei achtete der 48-Jährige nicht auf einen bevorrechtigten Mitsubishi Kleinwagen, dessen 46-jährige Fahrerin die Kreuzung von der Bickenstraße her in Richtung Schwenninger Straße überqueren wollte. Bei einem folgenden Zusammenstoß der beiden Autos wurden keine Personen verletzt.

