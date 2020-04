Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.04.20

Eschwege (ots)

Diebstahl einer Baumelbank

In der Straße "Über den Höfen" in Meinhard-Jestädt wurde zwischen dem 28.04.20, 12:00 Uhr und dem 29.04.20,14:00 Uhr eine "Baumelbank", die in der Hofeinfahrt abgestellt war, entwendet. Der Schaden wird mit 250 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl einer Pumpe

Von der Baustelle "Windpark-Haus Firste" in der Gemarkung von Großalmerode wurde eine Schmutzwasserpumpe der Marke "Nautic 2.2 NCD" entwendet, wie gestern angezeigt wurde. Die Tat ereignete sich jedoch bereits am 22./23.04.20. Der Schaden wird mit 1084 EUR angegeben. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfälle

Um 05:00 Uhr kollidierte heute Morgen ein 50-jähriger Pkw-Fahrer aus Eschwege mit einem Feldhasen, als er auf der B 27 in der Gemarkung von Unterrieden in Richtung Göttingen unterwegs war. Der Hase überlebte den Aufprall nicht; am Pkw entstand ein Schaden von ca. 500 EUR.

Ein 40-Jähriger aus Witzenhausen parkte seinen Pkw gestern Mittag in der Walburger Straße in Witzenhausen. Zwischen 12:00 Uhr und 12:45 Uhr wurde das Fahrzeug - ein weißer BMW X1 - offensichtlich beim Ausparken angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 600 EUR entstand. Der Verursacher ist flüchtig. Hinweise: 05542/93040.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bei einer Kontrolle durch Beamte der Polizeistation Witzenhausen am gestrigen Nachmittag, um 17:25 Uhr, in der Ortslage von Unterrieden wurde festgestellt, dass der 40-Jährige Fahrer eines Motorrollers aus Witzenhausen ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. Die Weiterfahrt wurde unterbunden; eine Verkehrsstrafanzeige gefertigt.

Bauschutt illegal entsorgt

In der Gemarkung von Blickershausen, ca. 30 Meter hinter dem dortigen Hochbehälter haben unbekannte eine größere Menge Bauschutt illegal entsorgt, wie gestern Nachmittag festgestellt wurde. Zusätzlich wurden noch zwei Altreifen dort abgelegt. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter 05542/93040 entgegen.

