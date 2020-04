Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn: Verkehrsunfall auf der B401+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 07.04.20, gegen 20:04 Uhr, kommt es auf der B401 in Höhe der Tankstelle Küstenkanalstraße 92-93 zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Pkw Fahrer aus Husbäke fährt mit seinem Pkw Volvo vom Tankstellengelände auf die B401 in Fahrtrichtung Papenburg auf. Aus Richtung Papenburg kommt ihm ein 26-jähriger aus Bösel mit seinem Pkw Citroen entgegen. Aus bisher unbekannter Ursache gerät der 26-jährige auf die Gegenfahrbahn. Dort stößt er mit dem Pkw des 44-jährigen zusammen. An beiden Pkw ensteht Sachschaden, der 44- jährige Pkw Fahrer wird leicht verletzt. Bei dem 26-jährigen Pkw Fahrer wurde Atemalkohol fest gestellt und er war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Zuge der eingeleiteten Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und fahrlässiger Körperverletzung wurde eine Blutentnahme entnommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell