Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Streit zwischen zwei Radfahrern - Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag gerieten an der Einmündung Damm/Elisabethstraße zwei Radfahrer in einen Streit. Ein 17-jähriger Oldenburger wurde dabei leicht verletzt.

Der Jugendliche war um 7.40 Uhr mit seinem Fahrrad den Schlossplatz in Richtung Damm entlanggefahren. Als ihm auf seiner Fahrbahnseite ein freihändig fahrender Radfahrer entgegenkam, entwickelte sich zwischen den beiden Männern sofort ein Streit. Der 17-Jährige setzte seine Fahrt anschließend in Richtung Elisabethstraße fort. Als er an einer Ampel halten musste, fuhr der unbekannte Radfahrer von hinten an den Jugendlichen heran und trat ihm in den Rücken, spuckte im dann ins Gesicht und besprühte ihn mit Pfefferspray. Der Unbekannte flüchtete anschließend.

Es soll sich nach Zeugenangaben um einen etwa 30 Jahre alten und 1,80 Meter großen Mann mit schlanker Statur und braunem Dreitagebart gehandelt haben. Er habe ein Tattoo am Hals gehabt und sei mit schwarzer Jacke, schwarzer Hose sowie einer schwarzer Mütze bekleidet gewesen. Das Fahrrad des Unbekannten habe einen grünen Rahmen gehabt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (392749)

