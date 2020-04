Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Flüchtender Ladendieb verliert Wohnungsschlüssel +++

Oldenburg (ots)

Nur wenig Erfolg hatte am Montagvormittag ein 34-Jähriger, der nach einem Ladendiebstahl vor zwei Mitarbeitern flüchtete.

Ein Kassierer des Verbrauchermarktes am Posthalterweg hatte den Mann gegen 9.20 Uhr dabei beobachtet, wie er mehrere Packungen Tabak im Wert von über 130 Euro in eine Sporttasche packte, den Kassenbereich durchquerte und flüchtete. Der 53-jährige Kassierer sowie ein weiterer Mitarbeiter nahmen sofort die Verfolgung des Mannes auf. Der mutmaßliche Dieb rannte aus dem Geschäft in Richtung Autobahnwall, wo er vor einem Stacheldrahtzaun die Sporttasche mit dem Diebesgut und seine Jacke zurückließ. Schließlich verloren die beiden Verfolger den Mann aus den Augen und alarmierten die Polizei.

Noch während der Anfahrt zum Tatort fiel der Besatzung eines Streifenwagens an der Ecke Ammerländer Heerstraße/Pophankenweg ein Fußgänger auf, auf den die Beschreibung der beiden Zeugen passte. Eine Beteiligung an dem Diebstahl stritt der Mann jedoch ab. Die Beamten nahmen die Personalien des 34-Jährigen auf und stellten anschließend die auf dem Fluchtweg zurückgelassene Tasche sowie die Jacke sicher. In der Jacke fand sich ein Wohnungsschlüssel, mit dem die Beamten die Wohnung des 34-Jährigen in Nadorst aufsuchten. Der Schlüssel passte. Gegen den Oldenburger wird nun wegen gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. (398402)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell