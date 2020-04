Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Zeugenaufruf nach Unfallflucht +++

Oldenburg (ots)

Am späten Sonntagabend entstand bei einem Verkehrsunfall an der Dragonerstraße ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Ein 41-jähriger Mann aus Wardenburg war gegen 23.30 Uhr mit seinem VW Golf aus der Dedestraße kommend in die Dragonerstraße abgebogen. Seinen Angaben zufolge sei ihm nach einigen Metern in der Dragonerstraße auf seiner Fahrbahnseite ein dunkel gekleideter Radfahrer ohne Licht entgegengekommen. Um einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer zu verhindern, habe der 41-Jährige eine Vollbremsung gemacht und sei nach rechts ausgewichen. Dort prallte der Golf schließlich gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Porsche. Der unbekannte Radfahrer sei weitergefahren.

Beide Fahrzeuge wurden beschädigt; der Golf musste von einer Abschleppfirma geborgen werden.

Zeugen dieses Unfalls werden gebeten, sich mit dem Unfalldienst der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (397053)

