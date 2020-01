Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Raubüberfall auf Spielhalle

Gelsenkirchen (ots)

Mit einer Pistole bewaffnet überfiel ein maskierter Mann am frühen Freitagmorgen, 24. Januar, eine Spielhalle an der Horster Straße in Buer. Um 6.30 Uhr betrat der Unbekannte die Spielothek und bedrohte eine 42-jährige Angestellte mit der Waffe. Anschließend stahl der Räuber Bargeld aus einer Kasse und eine Handtasche. Danach verließ er das Ladenlokal wieder und lief in unbekannte Richtung davon. Die 42-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der flüchtige Täter trug einen "Blaumann", eine grau-beige Stoff-Kapuzenjacke mit schwarzem Fell an der Kapuzeninnenseite, einen Pullover mit weißer Kapuze, weiße Sportschuhe, eine schwarze Sturmhaube und blaue Handschuhe. Er sprach Deutsch mit Akzent. Hinweise nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell