Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei verzeichnet auch am Sonntag nur wenige Verstöße +++

Oldenburg (ots)

Die Polizei Oldenburg registrierte auch am Sonntag bei frühlingshaften Temperaturen nur wenige Verstöße gegen die derzeit geltende Rechtsverordnung über die Beschränkung sozialer Kontakte. In sechs Fällen leiteten die Beamten gegen die angetroffenen Personen Ermittlungen wegen entsprechender Ordnungswidrigkeiten ein.

Meistens handelte es sich dabei um kleinere Personengruppen, die im Stadtgebiet angetroffen worden sind. Gegen 18.30 Uhr stellten die Beamten acht Erwachsene und Jugendliche fest, die sich gemeinsam auf dem Spielplatz der Paulus-Schule an der Margaretenstraße aufhielten. In der Nacht zum heutigen Montag (0.30 Uhr) fiel den Beamten am Ufer des Flötenteichs eine weitere Gruppe mit mindestens sechs Personen auf. Die Polizei nahm die Personalien auf und erteilte Platzverweise.

