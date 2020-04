Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Fahrrad-Registrierungen werden ausgesetzt+++

Bild-Infos

Download

Oldenburg (ots)

Die Registrierung von Fahrrädern bei den Polizeidienststellen im Landkreis Ammerland wird bis auf Weiteres ausgesetzt. "Wir bitten um Verständnis, dass wir auch in diesem Bereich den persönlichen Kontakt auf ein Minimum reduzieren müssen", so der Leiter des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn, Heinz Schevel, und die Leiterin des Polizeikommissariates Westerstede, Andrea Lamping, in einer Mitteilung.

Alternativ ist es natürlich möglich, sich selbst die Daten des Zweirades zu notieren und zu den eigenen Unterlagen zu nehmen. Aber auch durch eine Fahrradpass-App lassen sich alle wichtigen Merkmale eines Fahrrades bequem verwalten und sollte es zu einem Diebstahl kommen, dann können diese Daten elektronisch schnell an die Polizei und die Versicherung weitergeleitet werden.

Für Polizeioberkommissar Jürgen Wolterink, der u. a. auch diese Straftaten im Polizeikommissariat Bad Zwischenahn bearbeitet, ist es wichtig, möglichst genaue Daten von den Rädern zu erhalten. "Die schnellere und bessere Zuordnung durch die Polizei bei der verbotswidrigen Benutzung eines entwendeten Fahrrades oder auch bei einem aufgefunden Rad, hängt immer auch von den Daten ab, die der Polizei zur Verfügung gestellt werden", so Wolterink. "Ein Foto vom Fahrrad ist stets eine sehr hilfreiche Ergänzung".

Der Blick in die Polizeiliche Krminalstatistik der letzten Jahre zeigt auf, dass insgesamt die Fahrraddiebstähle im Landkreis Ammerland und somit auch in Bad Zwischenahn rückläufig sind. Mussten 2010 noch im gesamten Landkreis Ammerland 734 Fahrraddiebstähle (incl. der unbefugten Ingebrauchnahme) bearbeitet werden, so waren es im Jahre 2019 noch 398. Diese erfreuliche Entwicklung zeigt sich auch in der Gemeinde Bad Zwischenahn, wo 2010 noch 191 dieser Straftaten aufgenommen wurden und im vergangenen Jahr waren es 125.

Interessierte Bürgerinnen und Bürger können sich zum Diebstahlsschutz im Internet informieren unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Sarah Rost

Telefon: 0441-790 4013

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell