POL-ESW: Pressebericht 06.05.2020

Eschwege (ots)

Wildunfall (3)

Dienstagabend gg. 23.00 Uhr erfasste ein 27-jähriger Autofahrer aus Mannheim einen Dachs, als er mit seinem Auto auf der Bundesstraße B 27 von Bad Sooden-Allendorf in Richtung Eschwege unterwegs war. Das Auto wurde mit einem Schaden von 1500 Euro in Mitleidenschaft gezogen, der Dachs war nicht mehr auffindbar.

Wildunfall (2)

Am frühen Mittwochmorgen gegen 03.45 Uhr kollidierte ein 32-jähriger Lkw-Fahrer auf der Bundesstraße B 250 zwischen Treffurt und Wanfried mit einem Reh. An dem Klein-Lkw entstand dadurch ein Schaden von 1500 Euro. Hinsichtlich des verletzten Tieres, das in die Feldgemarkung verschwand, wurde der zuständige Jagdausübungsberechtigte verständigt.

Polizei Sontra

Unbekannte brechen in mehrere Gartenlauben ein; Polizei sucht Zeugen

In Sontra sind unbekannte Täter gleich in mehrere Gartenlauben vom Kleingartenverein Sontra eingebrochen, haben Sachschaden angerichtet und diverse Gegenstände gestohlen. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise.

In der Zeit von Montagnachmittag 14.00 Uhr und Dienstagmittag 12.00 Uhr traf es eine Gartenparzelle im Amselweg. Die Täter knackten ein Vorhängeschloss und gelangten so auf das Gartengrundstück, wo sie dann gewaltsam in eine Gartenhütte eindrangen und noch zwei Anbauten an der Hütte aufbrachen. Die Täter entwendeten u.a. einen Fernseher der Marke Telefunken, sowie einen Standmixer und einen Stabmixer der Marke Philips. Außerdem nahmen die Täter noch Töpfe, einen Akkuschrauber, eine Elektrosäge und einen Winkelschleifer mit. Der Wert des entwendeten Stehlgutes und der entstandene Sachschaden betragen insgesamt etwa 750 Euro.

Zwischen Sonntagnachmittag 16.00 Uhr und Dienstagmittag 13.00 Uhr gingen die Täter eine Parzelle im Fasanenweg an und entwendeten aus einer Gartenhütte, welche die Täter zuvor aufbrachen, einen Fernseher im Wert von 150 Euro. Der Sachschaden durch den Aufbruch wird auf 200 Euro beziffert.

Bei einer weiteren Parzelle im Fasanenweg haben unbekannte Täter zwischen Sonntagabend 18.00 Uhr und Dienstagmittag 13.00 Uhr einen Maschendrahtzaun durchgeschnitten und sind so auf das dahinter befindliche Gartengrundstück gelangt. In diesem Fall ist jedoch lediglich der Schaden an dem beschädigten Zaun in Höhe von 30 Euro zu beklagen, da die Gartenhütte offenbar nicht angegangen wurde.

Hinweise in diesen Fällen nimmt die Polizei in Sontra unter der Nummer 05653/9766-0 entgegen.

Polizei Witzenhausen

Wildunfall (3)

5000 Euro sind das Ergebnis eines Wildunfalls vom Dienstagabend, 22.05 Uhr. Ein 52-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen hatte zu der Uhrzeit auf der Landesstraße L 3237 zwischen Kleinalmerode und Witzenhausen ein unbekanntes Wildtier erfasst, welches nach der Kollision nicht mehr auffindbar war.

Sattelzug und Pkw kollidieren

Auf der Bundesstraße B 80 zwischen Gertenbach und Witzenhausen kam es Dienstagmittag gegen 13.00 Uhr zu einer Kollision zwischen einem Pkw und einem Sattelzug. Ein 56-jähriger Autofahrer aus Göttingen wollte den vor ihm fahrenden Sattelzug eines 54-Jährigen aus Simmern überholen. Der Autofahrer musste aber, als er bereits ausgeschert war, den Überholvorgang aufgrund von Gegenverkehr wieder abbrechen. Beim Wiedereinscheren hinter dem Sattelzug streifte der Autofahrer mit seiner rechten Fahrzeugfront die Stoßstange am Sattelauflieger, wodurch an beiden Fahrzeugen Sachschaden in nicht bekannter Höhe entstand.

