Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mehrere Diebstähle aus Pkw

Böhl-Iggelheim (ots)

Im Zeitraum vom 18.07. bis 19.07. kam es zu insgesamt drei Diebstahlsdelikten im Ortsbereich von Böhl-Iggelheim. Am Freitag wurde zwischen 05.45 Uhr und 06.15 Uhr aus einem in der Speyerer Straße unverschlossen abgestellten Pkw der Marke Dacia ein Laptop entwendet, wodurch ein Schaden von etwa 300 Euro entstand. In der Rottstraße wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aus einem Renault Kangoo eine Geldbörse samt Inhalt entwendet. Wegen eines Defekts der Zentralverriegelung war auch hier eine Tür unverschlossen. Es entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Auf dem Parkplatz der Kläranlage, neben der L528, wurde am Freitag zwischen 18.00 Uhr und 19.10 Uhr, ein Pkw mittels Schlossstechen aufgebrochen und ein Handy der Marke Samsung entwendet, wodurch ein Schaden von ca. 500 Euro entstand. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

