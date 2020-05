Polizei Eschwege

POL-ESW: 33-Jähriger Witzenhäuser steht im Verdacht am Montagabend Kupferkabel im Wert von 5000 Euro entwendet zu haben; Hinweise aus der Bevölkerung führten am Dienstagvormittag zum Tatverdächtigen

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Nachdem am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr von Bauarbeitern der Diebstahl einer größeren Menge an Kupferkabeln von der Brückenbaustelle an der Bundesstraße B 80 / B 27 nahe Neu-Eichenberg festgestellt worden war, haben Hinweise aus der Bevölkerung zeitnah zu einem Tatverdächtigen aus Witzenhausen geführt, der die Diebesware bereits am Montagabend entwendet und mit seinem Fahrzeug von der Baustelle abtransportiert haben soll. Der Wert der entwendeten Kupferkabel wird auf etwa 5000 Euro beziffert.

Gegen 07.30 Uhr war der Diebstahl am gestrigen Dienstag auf der Baustelle an der B 27, Abzweig B 80 Höhe Arnstein aufgefallen. Im Zuge der Anzeigenaufnahme und der weiteren Ermittlungen durch die Beamten der Polizei in Witzenhausen erhielten diese dann erste Hinweise auf die Person eines 33-jährigen Witzenhäusers, der mit seinem Auto am Vorabend zu späterer Uhrzeit dabei gesehen worden war, wie er in verdächtiger Weise mehrere Gegenstände aus dem Auto lud und diese auf seinem Grundstück verstaute. Diese Hinweise verdichteten sich am Dienstagvormittag, so dass die Beamten der Polizei in Witzenhausen letztlich bei dem 33-jährigen Tatverdächtigen vorstellig wurden. Nachdem der Mann sich zunächst weigerte, die Beamten freiwillig in sein Haus zu lassen, erfolgte letztlich auf Anordnung eines zuständigen Ermittlungsrichters doch noch die Durchsuchung des Wohnhauses und des Autos.

Die Durchsuchung des Hauses, welche aufgrund der Hausgröße zusätzliche Beamte erforderte, führte noch am Vormittag zum Auffinden des Stehlgutes, welches der Tatverdächtige auf dem Dachboden deponiert hatte. Seitens der Polizei wurde die Diebesware schließlich sichergestellt.

Der 33-jährige Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und nach den erforderlichen, polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

