Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Um 13:08 Uhr befuhr gestern Mittag ein 37-jähriger Lkw-Fahrer aus Werra-Suhl-Tal die Niederhoner Straße in Eschwege stadtauswärts. Beim Fahrstreifenwechsel auf die rechte Fahrspur übersah er einen dort fahrende Pkw, der von einer 36-Jährigen aus Geismar gefahren wurde. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

2200 EUR Sachschaden entstanden bei einer Unfallflucht, der sich gestern Nachmittag in der Witzenhäuser Straße in Oberrieden ereignet hat. Um 14:23 Uhr fuhr ein gelbgrüner Sattelzug in Richtung Ortsmitte und beabsichtigte im Bereich der dortigen Bushaltestelle / Einmündung Lohstraße zu wenden. Beim Zurücksetzen prallte der Auflieger gegen ein Brückengeländer, wodurch zwei Felder des Geländers auf einer Länge von fünf Metern beschädigt und deformiert wurden. Zeugen konnten noch ein ausländisches Kennzeichen des Aufliegers "DFL 6887" ablesen; eine Fahndung nach dem Sattelzug blieb jedoch ohne Ergebnis.

Um 10:55 Uhr befuhr gestern Vormittag eine 75-Jährige aus Nentershausen mit ihrem Pkw die B 27 in Richtung Eschwege. In der Gemarkung von Wichmannshausen - im Bereich einer dortigen Tagesbaustelle -musste sie verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 45-Jährige aus Chemnitz zu spät bemerkte und mit seinem Sattelzug auffuhr. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 3500 EUR.

