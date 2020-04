Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ "renitenter Aggressor" - Beleidigungen, Handgreiflichkeiten und Widerstand ++ nach Streit in Unterkunft mit Ast bzw. Kuhfuß geschlagen ++ "bei Dunkelheit auf Straße unterwegs" - Frau wird aggressiv

Lüneburg (ots)

Presse - 17.04.2020 ++

Lüneburg

Lüneburg, OT. Rettmer - nach Streit in Unterkunft mit Ast bzw. Kuhfuß geschlagen

Zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern kam es in den späten Abendstunden des 16.04.20 in einer Unterkunft in Rettmer. Ein 55- und ein 57-Jähriger waren nach bereits längerem Streit aufgrund "Gitarrespielens" durch den 55-Jährigen aneinandergeraten, so dass der Jüngere mit einem Ast den 57-Jährigen schlug, woraufhin dieser mit einem kleinen Kuhfuß auf den Kontrahenten einschlug. Parallel wurde eine Tür beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

Lüneburg - "Streit" bei der Herberge

Zu einem handfesten Streit zwischen zwei 29 und 57 Jahre alten Männern kam es in den Mittagsstunden des 16.04.20 auf dem Gelände der "Herberge", Beim Benedikt. Dabei schlug der 29-Jährige gegen 12:30 Uhr hinterrücks den Älteren ins Gesicht, so dass dieser Schmerzen erlitt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Eine Behandlung durch eine Rettungswagenbesatzung wurde abgelehnt.

Lüneburg - "bei Dunkelheit auf Straße unterwegs" - Frau wird aggressiv

Bei Dunkelheit auf der Kreisstraße - Konrad-Adenauer-Straße - unterwegs war eine 36-Jährge in den späten Abendstunden des 16.04.20. Die Frau schrie dabei gegen 23:10 Uhr herum, gestikulierte und trat gegen den Pkw eines hilfeanbietenden 54-Jährigen. Diesen bepöbelte die Frau und ging weiter. Als alarmierte Polizeibeamte der Frau Hilfe anbieten wollten, leistete diese massiv Widerstand und ließ sich kaum beruhigen. Sie wurde in eine Psychiatrische Klinik gebracht.

Scharnebeck - Glasscheibe eingeschlagen

Die Glasscheibe einer Hauseingangstür Heidkoppel schlugen Unbekannte in der Nacht zum 16.04.20 ein. Es entstand ein Sachschaden von gut 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Scharnebeck, Tel. 04136-90059-0, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - volltrunken auf dem Fahrrad - 2,4 Promille

Einen volltrunkenen 34-Jährigen mit einem Fahrrad stoppte die Polizei in den Abendstunden des 16.04.20 auf der Landstraße 231. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 21:50 Uhr stellten die Beamten bei diesem einen Alkoholwert von 2,44 Promille fest. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Prezelle - "Wer häckselte?" - bitte melden

Gut einen halben Hektar häckselte ein bis dato Unbekannter im Verlauf der Woche im Bereich Prezelle/Lanze - Ratzberg - auf einer ehemaligen Wiese mit Baumbestand. Hinweise nimmt die Polizei Gartow, Tel. 05846-979630, entgegen.

Uelzen

Altenmedingen - "renitenter Aggressor" - Beleidigungen, Handgreiflichkeiten und Widerstand

Mit einem aggressiven Anwohner hatte es die Polizei in den späten Nachmittagsstunden des 16.04.20 in Altenmedingen zu tun. Der 39 Jahre alte Mann aus dem Ort war gegen 17:15 Uhr mit einem 71-Jährigen in Streit geraten, so dass es zu einem Gerangel kam und der 39-Jährige auch beleidigend wurde. Auch mit Eintreffen der Polizei zeigte sich der 39-Jährige äußerst aggressiv, versuchte trotz mehrmaliger Aufforderung die Beamten anzugreifen, packte und zog an der Kleidung der Beamten. Auch die Polizeibeamten beleidigte der Mann, so dass entsprechende Sachverhalte mit der Bodycam aufgenommen und entsprechende Strafverfahren eingeleitet wurden.

Bienenbüttel - "Häusliche Gewalt" - renitenter Aggressor

Zu einer "Häuslichen Gewalt" wurde die Polizei in den späten Abendstunden des 16.04.20 nach Bienenbüttel gerufen. Ein 32-Jähriger hatte kurz vor Mitternacht seiner Freundin mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sie gewürgt. Die Frau ergriff die Flucht. Der 32-Jährige zeigte sich auch nach Eintreffen der Polizei äußerst uneinsichtig, wollte der ausgesprochenen Wegweisung nicht Folge leisten, so dass es zum Widerstand kam. Die Polizeibeamten mussten Pfefferspray gegen den Mann einsetzen. Der Vorfall wurde mit einer Bodycam dokumentiert. Parallel stellten die Beamten bei dem Mann zwei Klemmleistenbeutel mit Marihuana sicher. Entsprechende Strafverfahren wegen Körperverletzung, Widerstands und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Uelzen - unter Drogeneinfluss unterwegs

Einen 20 Jahre alten Fahrer eines Pkw VW Lupo stoppte die Polizei in den Nachmittagsstunden des 16.04.20 in der Brauerstraße. Bei der Kontrolle des Mannes gegen 14:30 Uhr stellten die Beamten bei diesem den Einfluss von Drogen fest. Ein Test auf THC und Amphetamine verlief positiv.

