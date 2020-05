Polizei Eschwege

POL-ESW: Mit Cross-Maschinen im Wald/ Naturschutzgebiet unterwegs

Eschwege (ots)

Cross-Fahrer nötigen Radfahrer zur Löschung von Filmaufnahmen

Am 05.05.20 unternahm ein 50-Jähriger aus Eschwege eine Radtour zum "Lotzenkopf/ Hundsrück/ Wanderweg P 3" in der Gemarkung von Wehretal-Langenhain. Gegen 16:20 Uhr fotografierte der Radfahrer die Landschaft. Dies bemerkten auch zwei Enduro-Fahrer, die in diesem Bereich unterwegs waren und offenbar annahmen, dass sie Ziel der fotografischen Aufnahmen sind. Darauf fuhren die beiden "Crossmaschinen-Fahrer" auf den 50-Jährigen zu und nahmen ihn "in die Zange", ohne ihn zu berühren. Der 1. Fahrer forderte den 50-Jährigen auf, die Aufnahmen sofort zu löschen, sonst würde man ihm das Handy wegnehmen. Zur Bekräftigung dieser Aussage, schlug er mit der Hand gegen den Fahrradhelm des 50-Jährigen, der diesen auf hatte. Der Crossfahrer redete weiterhin auf den Radfahrer im aggressiven Ton ein und überzeugte sich dann selbst, dass keine Aufnahmen mehr vorhanden sind. Anschließend fuhr man auf dem Wanderweg "P 3" in südliche Richtung davon. Der 2. Enduro-Fahrer sagte während der gesamten Zeit nichts und war auch sonst nicht aktiv.

Beide Fahrer trugen Helme und werden auf ca. 20 Jahre geschätzt. Eine Beschreibung beschränkt sich daher auf die Kleidung und die Cross-Maschinen.

Beschreibung des 1. Fahrers (Wortführer): Enduro-Schutzbekleidung; hellere Jacke mit dunkler farblicher Absetzung; hellerer Helm mit farblicher Absetzung (dunkle kleine rote Applikationen). Er fuhr eine einfarbig schwarz lackierte Enduro.

Beschreibung 2. Täter: Dunkle Enduro-Schutzbekleidung; schwarzer Helm. Er fuhr eine Cross-Maschine mit beigefarbenen Seitenteilen, andere Teile waren schwarz (dunkel). Gegen beide (unbekannte) Fahrer wurde ein Verfahren wegen Nötigung eingeleitet.

Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter 05651/9250 entgegen.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

