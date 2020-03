Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Ladekabel für Elektrofahrzeuge beschädigt

Ludwigsburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Samstag, 16:45 Uhr, und Sonntag, 11:15 Uhr, in der Rudolf-Diesel-Straße in Holzgerlingen vier Ladekabel für Elektrofahrzeuge eines dortigen Unternehmens. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf circa 1.000 Euro. An der gleichen Stelle kam es an den Tagen davor auch schon zu Beschädigungen von Ladekabeln des gleichen Unternehmens. Der Polizeiposten Holzgerlingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 41604 0 zu melden.

