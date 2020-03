Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: A81

Pleidelsheim: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots)

Auf der A81 Heilbronn-Stuttgart ist zwischen den Anschlussstellen Pleidelshein umd Ludwigsburg-Nord am Montagmorgen gegen 10:15 Uhr der Ford Focus einer 24-jährigen Frau in Brand geraten. Sie konnte das Fahrzeug auf den Standstreifen lenken und dort unverletzt aussteigen. Die sofort verständigten Feuerwehren aus Pleidelsheim und Freiberg waren mit 38 Einsatzkräften am Brandort, konnten aber ein Ausbrennend es Fahrzeugs nicht verhindern. Für die Feuer der Löscharbeiten waren der Strandstreifen und der rechte Fahrstreifen in Richtung Stuttgart gesperrt. Nachdem um 10:55 Uhr der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben werden konnte, wwar der Ford gegen 11:45 Uhr abgeschleppt und die Strecke wieder frei befahrbar.

