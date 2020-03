Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: VW kommt von der Fahrbahn ab und kollidiert mit Gebäude

Ludwigsburg (ots)

Am frühen Montagmorgen kam ein 41-Jähriger mit seinem VW Caddy gegen 5:15 Uhr in der Waldenburger Straße in Schönaich von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschäden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Der Mann befuhr die Waldenburger Straße in Richtung der Schönaicher Innenstadt, als er mit seinem VW von der Fahrbahn auf den Gehweg abkam. Hierbei kollidierte das Fahrzeug zunächst mit einer dort befindlichen Mauer. Anschließend fuhr das Fahrzeug weiter und streifte nach circa zwanzig Metern einen auf einem Privatgrundstück abgestellten Porsche. Nach weiteren circa fünf Metern Fahrt prallte der VW dann final auf eine Hausecke und kam zum Stillstand. Die Sachschäden werden beim VW auf circa 15.000 Euro, an der Mauer auf circa 1.000 Euro und beim Porsche auf circa 20.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Gebäude, welches den VW letztlich aufgehalten hatte, konnte bislang noch nicht beziffert werden. Ein Sachverständiger der Feuerwehr Böblingen überprüfte die Gebäudestatik, konnte aber Entwarnung geben. Der VW Caddy war nicht mehr fahrbereit und musste vor Ort abgeschleppt werden. Für die Bergung und Unfallaufnahme war die Waldenburger Straße zeitweise vollständig gesperrt. Da sich bei der Unfallaufnahme Hinweise auf eine Rauschmittelbeeinflussung des 41-Jährigen ergaben, wurde bei ihm in einem Krankenhaus eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizeibeamten sicherten vor Ort den Führerschein des Mannes. Die Ermittlungen zum Unfallhintergrund dauern noch an.

