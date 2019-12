Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Pritschenwagenfahrer flüchtet nach Verkehrsunfall

Rülzheim (ots)

Zirka 10.000 EUR Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen gegen 11 Uhr im Bereich der Bundesstraße 9 in Höhe von Rülzheim. Ein 53 - jähriger Autofahrer war in Richtung Germersheim unterwegs, als ein bis dato unbekannter Pritschenwagenfahrer von der Einfädelungsspur in Höhe der Auffahrt Rülzheim - Süd direkt auf die Überholspur zog. Der Autofahrer, welcher ebenfalls auf der Überholspur unterwegs war, konnte einen Zusammenstoß der Fahrzeuge durch ein Ausweichmanöver verhindern, kam ins Schleudern und landete in der Ackerfläche neben der Fahrbahn. Weitere Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher liegen derzeit nicht vor. Der Autofahrer blieb bei dem Verkehrsunfall unverletzt.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Dennis Hook

Telefon: 07274-958110

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell