Polizei Eschwege

POL-ESW: Zwei Personen bei Unfällen heute Morgen leicht verletzt

Eschwege (ots)

Um 05:03 Uhr befuhr heute Morgen ein 53-Jähriger aus Lohfelden mit einem Kleinkraft-Roller die Kasseler Straße in Großalmerode. In Höhe der dortigen Tankstelle verlor der Fahrer aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über das Krad, wodurch er zu Fall kam. Dabei verletzte sich der 53-Jährige, so dass er in das Klinikum nach Kassel gebracht wurde. Erkenntnisse auf Beteiligung eines anderen Fahrzeuges liegen derzeit nicht vor. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

Ein weiterer Unfall ereignete sich heute Morgen, um 07:19 Uhr, auf der K 18 in der Gemarkung von Herleshausen-Archfeld. Zur Unfallzeit war eine 21-Jährige aus Herleshausen mit ihrem Pkw in Richtung der L 3247 unterwegs, als sie in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Auto überschlug sich daraufhin, die Fahrerin verletzte sich leicht und wurde in das Krankenhaus nach Eisenach gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Werra-Meißner

Niederhoner Str. 44

37268 Eschwege

Pressestelle



Telefon: 05651/925-123

E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell