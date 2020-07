POL-HSK: Vandalen in ehemaligen Seniorenheim

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Am Dienstag um 16.25 Uhr meldete eine Zeugin eine leichte Rauchentwicklung aus dem Gebäude eines ehemaligen Seniorenwohnheims an der Straße "Unterm Hömberg". Die eintreffende Streifenwagenbesatzung stellte fest, dass unbekannte Täter durch ein offenes Fenster ins Gebäude gestiegen waren. In der ehemaligen Kapelle zündeten sie einen Einweggrill auf dem Steinboden an. Hier legten sie kleine Holzstücke auf die Glut. Anschließend flüchteten sie. Die Polizeibeamten löschten den Grill ab. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 in Verbindung.

