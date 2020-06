Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Verkehrsunfall bei Wisch

Proseken (ots)

Gestern Morgen, 07.45 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 22 zwischen Proseken und Wisch. Im Bereich einer Kurve kollidierten zwei Pkw frontal. Die 51-jährige Fahrerin eines Hyundai, die in Richtung Proseken unterwegs war, verletze sich dabei schwer. Die 43-jährige Fahrerin, die in die Gegenrichtung fuhr, trug leichte Verletzungen davon. Beide Frauen mit deutscher Staatsangehörigkeit wurden mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die K 22 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten voll gesperrt. Der Gesamtschaden betrug ca. 30.000 EUR.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wismar

Pressestelle

Jessica Lerke, Axel Köppen

Telefon1: 03841/203 304

Telefon 2: 03841/203 305

E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken:

https://twitter.com/Polizei_NWM

https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell