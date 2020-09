Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwertransport bleibt aufgrund eines technischen Defekts liegen ++++ Stark alkoholisiert verunfallt ++++ Verkehrsunfallflucht in Holßel

Cuxhaven (ots)

Schwertransport bleibt aufgrund eines technischen Defekts liegen

Bremerhaven/BAB27. In der Nacht zu Freitag (25.09.2020) befuhr ein Schwertransport, beladen mit einem Flügel einer Windkraftanlage, gegen Mitternacht die Anschlussstelle Bremerhaven-Wulsdorf der BAB 27. Aufgrund eines technischen Defekts blieb das Fahrzeug genau im Bereich der Anschlussstelle liegen und blockierte diese aufgrund der Größe des Transportes vollständig. Die Anschlussstelle Wulsdorf musste für Reparatur- und Reinigungsarbeiten bis ca. 05:15 Uhr voll gesperrt werden.

Stark alkoholisiert verunfallt

Wurster Nordseeküste/Dorum-Neufeld. Donnerstagmittag (24.09.2020) ereignete sich gegen 14:00 Uhr in der Straße "Sieltrift" in Dorum-Neufeld ein Verkehrsunfall. Eine 70jährige aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war zunächst anderen Verkehrsteilnehmern dadurch aufgefallen, dass Sie ihren Pkw unsicher und in Schlangenlinien führte. Sie soll mehrfach auf den angrenzenden Geh- und Radweg, aber auch auf die Gegenfahrbahn gekommen sein. Sie bog schließlich auf einen Parkplatz und fuhr dabei gegen einen dort ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte ein starker Alkoholgeruch bei der Fahrzeugführerin festgestellt werden. Ein Test ergab einen Wert von weit über 2 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht in Holßel

Geestland/Holßel. In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagnachmittag (23.09./24.09.2020) wurde in der Straße "Zu den Koppeln" in Holßel ein schwarzer Skoda Octavia von einem bisher unbekannten Fahrzeugführer angefahren und beschädigt. Es entstand ein geschätzter Schaden von ca. 1500 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Geestland (Telefon 04743-9280) zu melden.

