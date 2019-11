Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Männer in Gewahrsam genommen

Bocholt (ots)

Eine Auseinandersetzung mit Polizeibeamten endete am Freitag in Bocholt für zwei Männer im Gewahrsam. Seinen Ausgang hatte das Geschehen gegen 17.10 Uhr auf dem Burloer Weg genommen. Die Polizei war dort wegen eines Falls von Unfallflucht eingetroffen. Vor Ort erschien eine wachsende Zahl an Personen, die sich in die Klärung des Sachverhalts einmischten. Daraus entwickelte sich eine Auseinandersetzung mit den beiden Beschuldigten, die sich den Polizeibeamten gegenüber besonders aggressiv verhielten. Mit weiteren eintreffenden Kräften fixierten die Beamten schließlich die beiden Männer und brachten sie zur Polizeiwache, wo sie in Gewahrsam genommen wurden.

