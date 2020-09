Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle im Bereich Geestland/BAB27

Cuxhaven (ots)

Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall in Lintig

Geestland/Lintig. Am Samstagnachmittag kam es gegen 14:45 Uhr auf der Landesstraße 116 in der Ortschaft Lintig zu einem Verkehrsunfall. Ein mit zwei Personen besetzter PKW wollte abbiegen, was ein nachfolgender 23-jähriger Geestländer zu spät erkannte. Er fuhr auf den vorausfahrenden PKW auf. Die beiden Insassen aus Bremervörde, beide 41-jähre alt, wurden leicht verletzt.

Verkehrsunfall unter Medikamenteneinfluss

Loxstedt/BAB27. Am Sonntagmittag (27.09.2020) kam es gegen 12:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27. Eine 30-Jährige aus dem Kreis Ostholstein war in Richtung Cuxhaven unterwegs und beabsichtigte, auf den Autobahnparkplatz "Nesse" zu fahren. Hierbei kam die Frau mit ihrem Dacia Logan nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Am Dacia entstand ein Schaden von ca. 4000,- Euro. Die Beamten stellten körperliche Auffälligkeiten bei der Fahrerin fest. Da ein Verdacht auf Medikamenteneinfluss vorlag, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und E-Bike - Radfahrerin leicht verletzt

Geestland/Debstedt. Am Montagmorgen (28.09.2020) kam es gegen 05.30 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und einem Pkw im Kreuzungsbereich K66 / L120 / Drangstedter Chausee / Rosenburg in Debstedt. Eine 61-Jährige Geestländerin war mit ihrem E-Bike auf der L120 aus Richtung Drangstedt kommend in Fahrtrichtung Sievern unterwegs. Da der Radweg vor der Kreuzung endet, befuhr sie die Fahrbahn. Aus der Straße "Rosenburg" kommend wollte ein 40-Jähriger, ebenfalls aus Geestland, mit seinem Dacia Duster die Kreuzung geradeaus in Richtung Debstedt überqueren. Hierbei übersah er die bevorrechtigte Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Radfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt.

Kradfahrer beim Auffahren auf die BAB gestürzt und leicht verletzt

Bremerhaven/BAB27. Ebenfalls am Montagmorgen verunfallte gegen 05:30 Uhr ein Kradfahrer alleinbeteiligt auf der BAB27. Der 26-Jährige Bremerhavener war an der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde in Richtung Cuxhaven auf die BAB27 aufgefahren und aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn gestürzt. Das Krad der Marke BMW war nach links in den Grünstreifen gerutscht. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Krad musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 1500 Euro.

