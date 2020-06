Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Von Sonne geblendet - 3 Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Bünde (ots)

(sh) Am Freitagmorgen gegen 08:00 Uhr befuhr ein 69 jähriger aus Kirchlengern mit seinem Enkel in einem Mitsubishi die Zuschlagstraße in Dünne. Beim Abbiegen nach links in den Habighorster Weg übersah er eine von links kommende 46 jährige Bünderin mit ihrem Citroen. Ursächlich - so der 69 jährige - sei die tiefstehende Sonne gewesen. Alle Insassen der beteiligten PKW wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf ca. 8.000 EUR.

