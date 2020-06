Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrssituation unterschätzt- Zusammenstoß mit geparkten Pkw

Hiddenhausen (ots)

(sls) Am Donnerstagnachmittag (25.5.) kam es gegen 15.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Löhner Straße in Hiddenhausen. Die 72-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr die Löhner Straße in Richtung Bünder Straße. In Höhe der Hausnummer 242 beabsichtigte die Bünderin an einem, am rechten Fahrbahnrand geparkten, Mini vorbeizufahren. Zum selben Zeitpunkt kam ihr ein 35-jähriger LKW-Fahrer entgegen. Die 72-jährige unterschätzte die durch den geparkten Pkw entstandene Engstelle und stieß mit ihrer rechten Fahrzeugseite gegen den geparkten Mini. Zu einem Zusammenstoß mit dem LKW kam es glücklicher Weise nicht. Durch die heftige Kollision mit dem Mini wurden beim VW Golf die Airbags ausgelöst. Dadurch wurde die Bünderin leicht im Handbereich verletzt. Sie wurde zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Bünder Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 7000 Euro geschätzt.

