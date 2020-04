Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen-Riedheim) Traktor mit Anhänger verliert Ladung und beschädigt Ampelmasten (21.04.2020)

Hilzingen-Riedheim, Lkrs. KN (ots)

Über 2.000 Euro Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Dienstag gegen 16.00 Uhr im Kreuzungsbereich B 314 / K 6144 / Eduard-Presser-Straße ereignete. Ein von Ebringen kommender 61-jähriger Fahrer eines Traktors mit Anhänger bog an der Kreuzung nach links in die Bundesstraße ein. Die auf dem Anhänger geladenen fünf Schalungs-Elemente rutschten beim Abbiegevorgang vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelhafter Ladungssicherung vom Anhänger und kollidierten mit einem Masten der Ampelanlage an der Kreuzung, die daraufhin ausfiel. Nach Umladung der Schalungselemente konnte der Fahrer des Traktors seine Fahrt fortsetzen.

