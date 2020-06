Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Schmuck- Täter gibt sich als Handwerker aus

Herford (ots)

(sls) Am Dienstagnachmittag (23.6.) verschaffte sich am Sennenbusch ein unbekannter Täter Zugang zur Wohnung einer Seniorin. Gegen 15.55 Uhr klingelte an der Wohnungstür der Seniorin und gab sich Handwerker aus, weil es in der Wohnung der Geschädigten zu einem angeblichen Wasserschaden gekommen sei. Während der Unbekannte handwerkliche Tätigkeiten an verschiedenen Wasseranschlüssen vornahm. Unter Vorspielen falscher Tatsachen, wurde die Geschädigte aufgefordert, ihren Schmuck abzulegen. Nach Beendigung der Arbeiten verließ der Täter die Wohnung. Die Seniorin stellte anschließend fest, dass ihre abgelegten drei Goldringe entwendet wurden. Der unbekannte "Handwerker" wird durch die Geschädigte mit ca. 35-40 Jahren alt und ca. 180cm groß beschrieben. Er trug blaue Handwerkerkleidung und eine schwarze Baseballkappe. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Wem ist diese Person in Tatortnähe aufgefallen oder wo hat er gegeben falls ebenfalls geklingelt und sich als Handwerker ausgegeben. Bitte setzen sie sich mit der Polizei Herford unter der Telefonnummer 05221-8880.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals:

Trickdiebe und -betrüger nutzen die Arglosigkeit vor allem älterer Menschen gerne und rücksichtslos aus und bestehlen oder betrügen sie in ihren eigenen Wohnungen. Erstes Ziel der Täter ist es, in die Wohnung gelassen werden, damit sie mit dem Opfer allein sind. Dann brauchen sie keine Zeugen befürchten. Mit Ablenkungsmanövern gelingt es ihnen sogar in Anwesenheit des Opfers, dessen Wohnung nach Beute zu durchstöbern.

Den Zugang zu den Wohnungen erschleichen sie sich die Täter wie in dem geschilderten Fall, ober sie kommen angeblich auch von den Elektrizitäts-, Gas- oder Wasserwerken, von der Hausverwaltung, Kirche, Krankenkasse, Rentenversicherung, Polizei, Post, vom Sozialamt und so weiter. Die Liste der Behauptungen lässt sich beliebig erweitern.

So können Sie sich gegen Trickbetrug und Trickdiebstahl schützen: - Sehen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür an (Türspion, Blick aus dem Fenster. Wenn Sie die Möglichkeit dazu haben nutzen sie eine Freisprechanlage

- Öffnen Sie die Haus- oder Wohnungstür nicht, wenn Unbekannte geklingelt haben.

- Fordern Sie von Personen, die angeben von einer Behörde zu sein, den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig (Druck, Foto, Stempel).

- Wenn Sie Zweifel an dem Ausweis oder dem Anlasse haben, fragen Sie bei der Behörde nach, bevor Sie die Person einlassen. Suchen Sie die Telefonnummer möglichst selbst heraus.

- Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie bestellt haben oder vom Vermieter oder von der Hausverwaltung angekündigt wurden.

- Ziehen Sie bei unbekannten Besuchern eigene Angehörige oder Ihnen bekannte Nachbarn hinzu.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Personen energisch und machen Sie laut auf sich aufmerksam, um Hilfe zu erhalten.

- Im Zweifelsfall rufen Sie immer die 110 und bitten die Polizei um Hilfe.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell