Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Brandstiftung - Über 100 Heuballen abgebrannt

Kirchlengern (ots)

(um) Heute Nacht, gegen 04:00 Uhr, brannten etwa 120 Heuballen auf einer Weide am Eggeweg. Eine aufmerksame Zeugin, die mit ihrem PKW auf einer Nachbarstraße unterwegs war, bemerkte die meterhohen Flammen und alarmierte die Feuerwehr sowie die Polizei. Die aufgestapelten Ballen des landwirtschaftlichen Unternehmens waren nicht mehr zu retten und brannten vollständig ab. Der Schaden beträgt etwa 2500.- Euro. Die Ermittlungen zur bislang unbekannten Brandursache dauern an. Wärend der Löscharbeiten wurde der Eggeweg mit Warnbaken des Bauhofes gesperrt. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

