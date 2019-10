Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletzter Person

Am 05.10.19, gg. 12.29 Uhr, wurde ein 23jähriger aus Vechta bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. Er hatte sich bei seinem Freund, einem 23jährigen aus Vechta, während eines Parkvorganges auf den Kofferraumdeckel des Pkw gesetzt. Der Freund saß am Steuer seines Pkw und wollte sich einen Spaß erlauben. Er fuhr mit seinem Pkw an. Hierdurch fiel der 23jährige vom Kofferraumdeckel herunter und schlug mit dem Kopf auf das Pflaster auf. Dabei zog er sich lebensgefährliche Kopfverletzungen zu. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Bremen gebracht werden.

