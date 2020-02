Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Tor bei Unfall beschädigt/Verursacher flüchtet

Emmerich (ots)

Am Samstag (15.02.2020) zwischen 15:00 Uhr und 16:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verursacher ein Metalltor des Pumpwerkes am Blackweg bei einem Verkehrsunfall. Der Unfallfahrer kam mit seinem Fahrzeug offensichtlich in der Kurve von der Fahrbahn ab, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Tor kam. Im Anschluss entfernte er sich, ohne den Unfall zu melden.

Hinweise zum Verursacher oder Fahrzeug nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

