Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - geparktes Fahrzeug beschädigt/Unfallflucht

Rees (ots)

Zwischen Freitag (14.02.2020) und Montag (17.02.2020) wurde der auf der Straße "Am Bär" geparkte Mercedes eines 58-jährigen Reesers bei einem Verkehrsunfall beschädigt. Der Reeser hatte sein Fahrzeug am Freitag gegen 06:30 Uhr am Unfallort abgestellt und fand den Mercedes am Montag gegen 09:30 Uhr beschädigt wieder vor. Vom Verursacher des Schadens fehlte jede Spur.

Hinweise zum Verursacher oder Fahrzeug nimmt die Polizei Emmerich unter 02822 7830 entgegen. (cp)

