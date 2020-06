Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verdacht Räuberischer Diebstahl - Sonnenbrille aus der Auslage beim Optiker gestohlen

Bünde (ots)

(um) Gestern, um 17.24 Uhr, betraten zwei junge männer einen Optikergeschäft an der Eschtraße. Die südländisch aussehenden Männer trugen dabei einen vorgeschriebenen Mundschutz und gingen zielgerichtet auf die Sonnebrillenauslage des Geschäftes zu. Eine Mitarbeiterin sprach dann die beiden 22-Jährigen zwecks Verkauf an. Die beiden Männer hatten zuvor bereits verschiedene Fassungen von Markenherstellern wie Ray Ban und Calvin Klein in der Hand gehalten. Eine weitere Mitarbeiterin beobachtete, wie die Männer die Brillengestelle in eine Tasche steckten und forderte nun die Herrausgabe. Daraufhin stießen die Männer die Mitarbeiterin beiseite und liefen aus dem Laden. Ein 30-jähriger Zeuge half später im Sachverhalt und veruschte noch einen der Täter festzuhalten. Im Rahmen der Fahndung gelang es Polizeibeamten die beiden Männer unweit des Tatortes festzunehmen. Beide sind der Polizei in gleichgelagerten Delikten bekannt und aufhältig in Bielefeld. Aufgrund des Gesamtsachverhaltes sind beide dringend Tatverdächtigen auf richterliche Anordnung über Nacht im polizeilichen Gewahrsam untergebracht gewesen. Die kirminalpolizeilichen Ermittler haben aufgrund der Schwere der strafrechtlichen Vorwürfe einen Vorführungstermin beim Haftrichter des Amtgerichtes Herford für den heutigen Nachmittag erwirken können. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an.

