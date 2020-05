Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zwei Türschlösser verklebt

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Billerbecker Straße, Donnerstag, 07.05.20, 16.00 Uhr

EINBECK (schw) - Am Donnerstag, 07.05.20, 16.00 Uhr meldeten sich zwei Mietparteien eines Mehrfamilienhauses der Billerbecker Straße in Kreiensen und teilten mit, dass diese nicht mehr in ihre Wohnungen gelangen könnten, da sich das Schloss nicht mehr schließen ließe. Am Einsatzort stellten die Beamten fest, dass die Türschlösser zweier Wohnungen mittels einer klebrigen Flüssigkeit befüllt wurden, so dass ein schließen nicht mehr möglich war. Der Schaden beläuft sich bei beiden Vorfällen auf insgesamt ca. 60,- EUR Die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen wurden durch die Polizei Bad Gandersheim aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell