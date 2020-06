Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Diebstahl - Jugendliche schieben Anhänger vom Gelände

Spenge (ots)

(um) Am Freitag der vergangenen Woche (19.06.), gegen 23.30 Uhr, konnte ein Zeuge beobachten, wie am Industriezentrum in Spenge etwa 6 Jugendliche sich vor einem Haus an einem Anhänger zu schaffen machten. Die bislang unbekannten Personen schoben den schweren Anhänger von dem Gelände über den Gehweg auf die Straße. Nachdem die Gruppe bemerkte, dass sie bei der Tat beobachtet werden, flüchteten sie in die umliegenden Straßen. Die Polizeibeamten vor Ort, fanden unweit des Tatortes einen weiteren schweren Anhänger, der umgekehrt zum Teil in einem angrenzenden Feld lag. Die Jugendlichen müssen den Anhänger umgeworfen und dann so liegen gelassen haben. Der Schaden dazu muss noch ermittelt werden. Die Polizei sucht Zeugen der Vorfälle in der Nacht zum Samstag. Die Ermittlungen dauern an. Einer der Jugendlichen soll auffällig klein und dicker gewesen sein. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

