Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw gerät in den Gegenverkehr - Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und erheblichem Sachschaden

Bünde (ots)

(hd) Am Freitag (19.06.2020) ereignete sich um 20:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Levisonstraße in Bünde. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein 34-Jähriger mit seinem Pkw VW Golf in den Gegenverkehr. Hierbei kollidierte er seitlich mit einem entgegenkommenden Pkw der Marke BMW. Dieser wurde gegen eine Schutzplanke gedrückt. Der VW Golf setzte seine Fahrt entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung fort und stieß daher frontal mit einem Pkw Mercedes-Benz zusammen. Der Golf-Fahrer erlitt schwere Verletzungen. Er wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der 48-jährige Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden. Die Schadenssumme wird auf mindestens 40.000 Euro geschätzt. Die Levisonstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell