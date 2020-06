Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Scheibe an Haustür eingeschlagen

Bünde (ots)

(um) Bislang unbekannte Täter beschädigten an einem Wohnhaus am Südring die Scheibe an der Haustür. Der Tatzeitraum des versuchten Einbruchs liegt von Mittwoch (17.06.), späten Nachmittag, bis zum Donnerstag (17.06.), späten Abend. Die Täter haben das freistehende Einfamilienhaus durch die eingeworfene Scheibe nicht betreten können. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

