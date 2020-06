Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfallflucht - Unfallort nicht ganz genau bestimmt

Herford - Bünde (ots)

(um) Gestern zeigte ein Verkehrsteilnehmerin eine Verkehrsunfallflucht an, deren genauer Unfallort an zwei Orten liegen kann. Am Dienstag, (16.06.), 10:30 Uhr, parkte eine 66-Jährige ihren VW Golf im Parkhaus Neustadt. Gegen 12:00 Uhr kam sie zu ihrem grauen Fahrzeug zurück und fuhr zu einem Verbrauchermarkt an der Wasserbreite in Bünde. Nach dem sie gegen 13:15 Uhr wieder zu dem PKW zurückkehrte, bemerkte sie eine erhebliche Beschädigung an der Beifahrerseite. Der Schaden wird mit etwa 2000.- Euro angegeben. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenmeldungen. Hinweise werden an das Verkehrskommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

