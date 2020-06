Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Fahrraddienbstahl - Unverschlossenes Bulls MTB gestohlen

Bünde (ots)

(um) Gestern (16.06.) stahl ein bislang unbekannter Täter ein blau orangenes Bulls Mountainbike (MTB) Typ Sharptail an der Heidestraße. Das Rad befand sich unverschlossen auf dem Gelände an einer dortigen Schule. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, das sich mit einer vor Jahren stattgefundenen Änderung des Strafgesetzbuches um eine Straftat handelt, wenn man ein Fahrrad gegen den Willen des Besitzers benutzt. Dies galt sonst nur für Kraftfahrzeuge. Der strafverschärfende Paragraph 248 b StGB - Unbefugter Gebrauch eines Fahrzeuges - beinhaltet nun ebenso den widerechtlichen Gebrauch eines Fahrrades. Das Rad hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell