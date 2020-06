Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Markenschuhe und Safe gestohlen

Kirchlengern (ots)

(um) In der Nacht zum Sonntag (14.06.) brachen bislang unbekannte Täter in ein Schuhgeschäft in der Straße In der Mark ein. Die Täter gingen mit brachialer Gewalt vor und brachen ebenso im Inneren der Verkaufsräumlichkeiten in weitere Räume ein. Sie richteten durch die Tat einen Schaden im vierstelligen Bereich an. Aus den Regalen stahlen die Täter mehrere Schuhe der Marken Sketchers, Puma und Bugatti. Zudem brachen die Einbrecher den eingebauten Safe aus der Wand. Die Täter nahmen in Kauf, daß sie während der Tatausführung gegen 01:30 Uhr durch eine Videoaufzeichnung im Dunkeln erfasst wurden. Die Auswertung des Materials dauert an. Eine Spurensicherung durch die Kriminalwache der Polizei Herford erfolgte ebenfalls. Die Tat stellten Mitarbeiter beim Öffnen des Geschäftes am nächsten Morgen fest. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe und fragt: Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Sonntag am Gelände der Verkaufsgeschäfte In der Mark bemerkt? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell