Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Zeugensuche zu gefährlichem Verkehrsverhalten

Freiburg (ots)

Zum gefährlichen Verkehrsverhalten eines Mercedes-Fahrers am Donnerstag, 21.05.2020, gegen 17:45 Uhr, in WT-Waldshut sucht die Polizei Zeugen. Unmittelbar vor dem Ende der Waldtorstraße, wo diese in die B 34 mündet, soll der Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz einen Van überholt haben. Nur durch eine Vollbremsung konnte der Van-Fahrer einen Zusammenstoß vermeiden. Zeitgleich bog ein anderes Fahrzeug von der B 34 nach links in die Waldtorstraße ein. Auch dieses Fahrzeug musste bis zum Stillstand abbremst werden. Nachdem der Van-Fahrer hupte, wurde er vom Fahrer des Mercedes durch Gesten beleidigt. Dieser fuhr danach auf der B 34 in Richtung Tiengen davon. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-531) bittet Zeugen und insbesondere die Insassen dieses dritten Fahrzeugs, sich zu melden.

