Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 19-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstag (7. April) gegen 15.50 Uhr auf der Siegener Straße in Altenkleusheim ereignet. Zwei Pkw-Fahrerinnen befuhren hintereinander die Straße in Richtung Olpe. An der Einmündung zur "Altenkleusheimer Straße" wollte eine vorausfahrende 33-Jährige nach links einbiegen. Verkehrsbedingt bremste sie und ließ den entgegenkommenden Verkehr passieren. Eine dahinter fahrende 19-Jährige bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw auf. Sie verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die 33-Jährige gab an, nicht verletzt zu sein. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

