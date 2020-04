Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mülltonnenbrand verursacht Sachschaden an Hauswand

Aus ungeklärter Ursache geriet am Montag (7. April) gegen 12.50 Uhr eine Mülltonne in einem Garten in der Straße "Zum Schauinsland" in Schönau in Brand. Die angrenzende Hauswand sowie eine weitere Mülltonne wurden durch das Feuer beschädigt. Die Bewohner waren bei der Brandentstehung nicht vor Ort. Ein Zeuge alarmierte die Feuerwehr und begann mit weiteren Personen, das Feuer zu löschen. Schließlich traf die Feuerwehr Wenden ein und löschte den Brand vollständig. Warum das Feuer entfachte, ist Teil der Ermittlungen. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

