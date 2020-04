Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Nachtragsmeldung: Zeuge gesucht: 61-jährige Pedelecfahrerin verletzt sich bei Sturz schwer

Drolshagen (ots)

Wie bereits am 6. April berichtet, ist auf der K 37 zwischen Gelslingen und Drolshagen-Husten am Sonntag (5. April) gegen 14.50 Uhr eine 61-Jährige mit ihrem Pedelec gestürzt. Dabei verletzte sie sich schwer. Erste Zeugenbefragungen haben ergeben, dass ein Motorradfahrer die Frau und ihren Mann kurz zuvor überholt hatte. Dieser trug einen gelben Helm, gelbe Oberbekleidung und fuhr ein Krad mit Kölner Kennzeichen. Für weitere Ermittlungen sucht die Polizei diesen als möglichen Zeugen. Er wird gebeten, sich umgehend an die Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 zu wenden.

