Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Radfahrerin auf Fußgängerüberweg angefahren

Kempen (ots)

Am Montag gegen 09.30 Uhr fuhr ein 53-jähriger Autofahrer aus Kempen (deutsch) mit seinem Fahrzeug auf der Vorster Straße in Richtung Außenring. Auf dem Fußgängerüberweg in Höhe der Bushaltestelle Rosenstraße kollidierte er mit einer 56-jährigen Radfahrerin aus Kempen, die aus Richtung Rosenstraße kam und die Vorster Straße über den Fußgängerüberweg überquerte. Nach Angabe von einem Zeugen sei die Kempenerin über den Fußgängerüberweg gefahren, ohne auf den Querverkehr zu achten. Die Kempenerin wurde bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (13)

