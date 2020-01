Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Willich (ots)

Am heutigen Sonntag zwischen 13:45-17:45 Uhr drang ein unbekannter Täter, nachdem er das Küchenfenster eines Einfamilienhauses in Willich auf der Straße Im Mühlenfeld aufgehebelt hatte in das Haus ein und entwendete, nachdem er das Erdgeschoß und das 1. Obergeschoß durchsucht hatte, einen geringen Geldbetrag. Sein Komplize der offensichtlich "Schmiere" stand wurde durch Nachbarn beobachtet. Daraufhin gaben die beiden männlichen Täter weitere Tathandlungen auf und flüchteten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Polizei Viersen unter der Rufnummer 02162-3770 entgegen.

